Bologna-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Bologna torna protagonista in Serie A. Oggi, lunedì 23 febbraio, i rossoblù ospitano l’Udinese – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella 26esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Brann nell’andata dei playoff di Europa League, mentre nell’ultimo turno di Serie A ha battuto il Torino 2-1 in trasferta. Quella di Runjaic invece ha perso in casa con il Sassuolo con lo stesso risultato.

La sfida tra Bologna e Udinese è in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Heggem, Miranda, Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Dallinga, Rowe. All. Italiano

Udinese (3-4-2-1): Okoye, Bertola, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic

Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.