Ultime News

23 Feb 2026 Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus
23 Feb 2026 Torna Cremona&Bricks, la più grande manifestazione sul mondo dei mattoncini colorati
23 Feb 2026 Gli incontri della "Dante Alighieri": focus sulla figura di San Francesco
23 Feb 2026 Manifattura, la Lombardia chiude il 2025 in positivo: +1,2% in un anno
23 Feb 2026 L'Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi: a Il Bontà & Gusto Divino il corso
Video Pillole

Carlo Conti “Sanremo è cultura, ci sarà un omaggio alla Repubblica”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “Forse il momento più importante della mia carriera”: Carlo Conti racconta l’emozione di aver portato al Quirinale i protagonisti del Festival e sottolinea le parole del Presidente della Repubblica che hanno riconosciuto la musica pop e Sanremo come cultura. Nella prima serata salirà sul palco Anna Pratesi, 105 anni, tra le prime donne a votare il 2 giugno 1946.

xg8/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...