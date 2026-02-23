Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Cirio “Numeri incoraggianti sulla crescita del Piemonte”

TORINO (ITALPRESS) – “La fotografia dello stato di salute del Piemonte evidenzia che la nostra regione, nonostante le criticità, ha numeri incoraggianti. Abbiamo recuperato velocità di crescita, oggi il Piemonte corre come le altre regioni del nord Italia e il divario è stato completamente colmato. Piemonte, Lombardia e Veneto hanno il miglior tasso di crescita in Italia. Ci sono numeri oggettivi che dicono che il Piemonte, dal 2009 a oggi, ha recuperato nove punti percentuali di Pil”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in occasione dell’annuale bilaterale tra la giunta regionale e quella di Confindustria Piemonte, convocata al Grattacielo Piemonte di Torino.

xn3/sat/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...