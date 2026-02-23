Ultime News

23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
Video Pillole

Dazi, Benifei “Situazione di grande confusione, servono chiarimenti rapidi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’accordo tra Stati Uniti e Ue perché, dopo la decisione della Corte Suprema, si è creata una grande confusione, alimentata dallo stesso Trump che ha richiesto nuovi dazi con l’uso di un’altra legge. Con questa scelta vedremo la fine dell’accordo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei durante un punto stampa a Bruxelles. “Non si tratterebbe più del 15% come Trump ha detto, ma del 15% più i dazi preesistenti”, ha sottolineato l’eurodeputato, parlando di un possibile aggravio dei costi fino al 20-25% e attribuendo nuove tensioni alle mosse di Donald Trump.

xf4/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...