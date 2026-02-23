Dazi, Benifei “Situazione di grande confusione, servono chiarimenti rapidi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’accordo tra Stati Uniti e Ue perché, dopo la decisione della Corte Suprema, si è creata una grande confusione, alimentata dallo stesso Trump che ha richiesto nuovi dazi con l’uso di un’altra legge. Con questa scelta vedremo la fine dell’accordo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Brando Benifei durante un punto stampa a Bruxelles. “Non si tratterebbe più del 15% come Trump ha detto, ma del 15% più i dazi preesistenti”, ha sottolineato l’eurodeputato, parlando di un possibile aggravio dei costi fino al 20-25% e attribuendo nuove tensioni alle mosse di Donald Trump.

xf4/ads/mca2