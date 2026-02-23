Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Dermatologia, la prevenzione sempre più al centro

MILANO (ITALPRESS) – Accanto ai progressi terapeutici, è centrale il tema della prevenzione dei tumori della pelle, in particolare del melanoma. L’aumento dei casi è legato anche a una scorretta esposizione ai raggi solari e alla sottovalutazione dei segnali cutanei. I controlli dermatologici periodici e, nei soggetti a rischio, la mappatura dei nei, consentono di individuare precocemente eventuali alterazioni sospette. Riconoscere una lesione nelle fasi iniziali significa aumentare in modo significativo le possibilità di cura. Questo uno degli argomenti affrontati da Giovanni Chiarelli, responsabile di Dermatologia allergologica presso l’ospedale San Raffaele di Milano, intervistato da Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano per Longevity Magazine dell’agenzia Italpress.

