Export agroalimentare da record nel 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 l’export agroalimentare italiano supera per la prima volta i 72 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo record per il Made in Italy e confermando la solidità delle produzioni nazionali sui mercati esteri. A fronte di questo risultato, però, emerge una criticità: le importazioni crescono a un ritmo ancora più sostenuto, superando i 73 miliardi e determinando un disavanzo commerciale di circa 769 milioni. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio studi di Cia-Agricoltori Italiani sui dati Istat. Dopo due anni di saldo positivo, l’Italia torna quindi a essere importatore netto di prodotti alimentari, riaccendendo il dibattito sulla sovranità alimentare. Nel dettaglio, nel 2025 le esportazioni agroalimentari segnano un aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente. La Germania si conferma il principale mercato di destinazione, seguita dalla Francia. Sul fronte opposto, le importazioni agroalimentari crescono del 10,5% rispetto al 2024, incidendo in maniera significativa sulla bilancia commerciale complessiva.
