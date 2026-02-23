Falcone “Sturzo va annoverato nel pantheon dei padri fondatori dell’Europa”

Ultime News

23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sturzo è stato non solo il fondatore del popolarismo italiano, non solo del popolarismo europeo, ma è stato alla base dell’idea stessa di Europa in quanto parla di Federazione Europea. Per questo andrebbe annoverato nel pantheon dei padri fondatori”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in occasione dell’evento “Don Luigi Sturzo. Un’eredità politica per l’Europa dei Popolari” da lui organizzato all’europarlamento di Bruxelles. “Ha anticipato alcuni principi come la democrazia, la libertà, l’autonomia delle comunità. Ha saputo mettere al centro dell’agenda politica la centralità della persona”, ha aggiunto.

