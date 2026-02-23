Video Pillole
Frana Niscemi, i vigili del fuoco recuperano 300 libri dalla biblioteca
NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – I vigili del Fuoco del comando provinciale di Caltanissetta hanno recuperato circa 300 libri dalla biblioteca del professore Marsiano, memoria storica di Niscemi. I vigili del fuoco hanno aperto un varco nel fabbricato potendo così accedere negli ambienti comunque lontani rispetto a quelli gravemente interessati dal fronte di frana.
(Fonte video: Vigili del Fuoco)
