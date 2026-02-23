Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Frana Niscemi, i vigili del fuoco recuperano 300 libri dalla biblioteca

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – I vigili del Fuoco del comando provinciale di Caltanissetta hanno recuperato circa 300 libri dalla biblioteca del professore Marsiano, memoria storica di Niscemi. I vigili del fuoco hanno aperto un varco nel fabbricato potendo così accedere negli ambienti comunque lontani rispetto a quelli gravemente interessati dal fronte di frana.

col3/mca2
(Fonte video: Vigili del Fuoco)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...