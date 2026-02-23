Il mercato dell’auto usata chiude il 2025 in positivo





ROMA (ITALPRESS) – Dopo una lieve flessione a novembre, a dicembre torna il segno più per il mercato dell’auto usata. Con quasi 468 mila trasferimenti di proprietà, secondo i dati Unrae si è registrata una crescita dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2024. Un risultato che consolida un anno complessivamente positivo: l’intero 2025 archivia oltre 5 milioni e mezzo di passaggi di proprietà, con un incremento di 2,9 punti percentuali sul 2024. Sul fronte delle motorizzazioni, il diesel resta al primo posto con una quota del 40% circa, anche se in calo. Il benzina segue a distanza ravvicinata, attorno al 38%. Crescono con decisione le ibride, che sfiorano il 12% a dicembre, confermando una tendenza ormai strutturale. Più contenuta, ma in espansione, la quota dei veicoli elettrici puri e plug-in, che insieme superano il 2,5% nel mese. Guardando a chi compra e chi vende, gli scambi tra privati e aziende restano la formula dominante, con oltre la metà delle transazioni. In leggero calo invece le vendite da operatori professionali al cliente finale. A livello territoriale, la Lombardia guida la classifica regionale con il 16% delle transazioni, seguita dal Lazio e dalla Campania. Stabile il Veneto, che supera di misura la Sicilia.

