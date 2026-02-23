Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Il mercato dell’auto usata chiude il 2025 in positivo

ROMA (ITALPRESS) – Dopo una lieve flessione a novembre, a dicembre torna il segno più per il mercato dell’auto usata. Con quasi 468 mila trasferimenti di proprietà, secondo i dati Unrae si è registrata una crescita dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2024. Un risultato che consolida un anno complessivamente positivo: l’intero 2025 archivia oltre 5 milioni e mezzo di passaggi di proprietà, con un incremento di 2,9 punti percentuali sul 2024. Sul fronte delle motorizzazioni, il diesel resta al primo posto con una quota del 40% circa, anche se in calo. Il benzina segue a distanza ravvicinata, attorno al 38%. Crescono con decisione le ibride, che sfiorano il 12% a dicembre, confermando una tendenza ormai strutturale. Più contenuta, ma in espansione, la quota dei veicoli elettrici puri e plug-in, che insieme superano il 2,5% nel mese. Guardando a chi compra e chi vende, gli scambi tra privati e aziende restano la formula dominante, con oltre la metà delle transazioni. In leggero calo invece le vendite da operatori professionali al cliente finale. A livello territoriale, la Lombardia guida la classifica regionale con il 16% delle transazioni, seguita dal Lazio e dalla Campania. Stabile il Veneto, che supera di misura la Sicilia.
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...