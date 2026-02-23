Incidente in via Sesto, tragico epilogo: non ce l'ha fatta il giovane Davide Barbieri
Lo schianto all'altezza di largo Ragazzi del '99. Il giovane era entrato in ospedale in condizioni gravissime
Davide Barbieri, ragazzo di 18 anni coinvolto in un incidente in via Sesto, a Cremona, non ce l’ha fatta.
L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi: secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava procedendo in direzione della tangenziale quando una 61enne, alla guida di una Fiat Panda, stava svoltando a sinistra.
Nel tentativo di evitare l’impatto, il 18enne avrebbe superato l’autovettura sulla sinistra, andando però a sbattere prima contro un’auto parcheggiata e subito dopo contro un palo della luce.
I soccorsi sono arrivati rapidamente, con due ambulanze e un’automedica, insieme agli agenti della polizia locale.
Il giovane, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, dopo le prime manovre di rianimazione è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale, dove è deceduto poco dopo.
Davide, appena 18enne, era studente del liceo Aselli di Cremona; stava frequentando il quinto anno. Ricordato come una persona solare, la notizia ha lasciato senza parole i compagni di classe e il dirigente Alberto Ferrari.