Incidente in via Sesto, tragico epilogo: non ce l'ha fatta il giovane Davide Barbieri

Davide Barbieri, ragazzo di 18 anni coinvolto in un incidente in via Sesto, a Cremona, non ce l’ha fatta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi: secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava procedendo in direzione della tangenziale quando una 61enne, alla guida di una Fiat Panda, stava svoltando a sinistra.

Nel tentativo di evitare l’impatto, il 18enne avrebbe superato l’autovettura sulla sinistra, andando però a sbattere prima contro un’auto parcheggiata e subito dopo contro un palo della luce.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, con due ambulanze e un’automedica, insieme agli agenti della polizia locale.

Il giovane, rinvenuto in arresto cardiocircolatorio, dopo le prime manovre di rianimazione è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale, dove è deceduto poco dopo.

Davide, appena 18enne, era studente del liceo Aselli di Cremona; stava frequentando il quinto anno. Ricordato come una persona solare, la notizia ha lasciato senza parole i compagni di classe e il dirigente Alberto Ferrari.

