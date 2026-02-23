Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record

L’inflazione strisciante (+0,70% l’indice tendenziale generale) continua a riguardare in particolare gli alimentari. Dove la voce “caffè” e similari registra addirittura un +14,4% come avviene ormai da mesi; ma restano assai alti anche gli indici tendenziali della carne (+5,4%), del pesce e del latte (rispettivamente, +3,4% e +3,5%).

Viceversa, proseguono la loro curva decrescente oli e grassi (-9,7%) e vegetali (-0,8%).

Per quanto riguarda invece l’abitazione, rimane molto alto l’indice tendenziale relativo ad acqua (+14,6%) e affitti (+5,9%, di poco superiore a quello di novembre e dicembre), mentre decrescono ancora elettricità e gas (-5,2% e -12,1% rispettivamente).

I servizi della sanità confermano un andamento generale modestamente inflattivo (+0,9%), nell’ambito del quale si segnalano gli indici tendenziali di “Altri servizi di cure ambulatoriali” (+5%) e dei servizi di prevenzione (+1,9%).

