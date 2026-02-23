La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1

Basket&co accende i riflettori sulla netta vittoria della Ferraroni Juvi Cremona, capace di superare Sella Cento 90-68 al PalaRadi ribaltando anche la differenza canestri dell’andata e offrendo una prestazione in costante crescita davanti al proprio pubblico.

Al centro della puntata del talk del lunedì dedicato alla pallacanestro, le interviste ai protagonisti del successo. Coach Luca Bechi, particolarmente soddisfatto, analizza una gara in cui la squadra ha imposto ritmo e fisicità fin dalle prime battute, trovando continuità in attacco e solidità difensiva. Un successo costruito con attenzione e intensità, fino a trasformarsi in un crescendo che ha coinvolto e scaldato il PalaRadi.

A raccontare le sensazioni del campo saranno anche il capitano Alessandro Panni, rientrato in piena forma dopo l’infortunio e subito incisivo nella gestione e nell’energia, e Gregorio Allinei, sempre più determinante nella metà campo difensiva per impatto e presenza. Le interviste, curate da Cristina Coppola e Alberto Guarneri, offriranno uno sguardo diretto sugli aspetti tecnici ed emotivi della serata.

Spazio poi alle minors: la Logiman festeggia il successo su Casale, mentre Pizzi e Sanse escono sconfitte nel fine settimana. La finestra sulla Serie A proporrà gli highlights della nona Coppa Italia conquistata dall’Olimpia Milano, vittoriosa sulla Bertram Tortona, prossima avversaria della Vanoli Cremona al rientro dalla pausa per le nazionali.

Tutte le puntata di Basket&co sono come sempre disponibili anche in streaming e on demand sul sito cr1.it (guarda le puntate). Il talk di CR1 si prende una pausa per la sosta di serie A e A2 e tornerà lunedì 16 marzo alle 22 su CR1, canale 19.

