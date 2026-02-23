Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
L’Arabia Saudita festeggia la Giornata della Fondazione del Regno

L’Arabia Saudita ha festeggiato la Giornata della Fondazione del Regno, che celebra l’istituzione del primo Stato Saudita, nel 1727, a opera dell’Imam Muhammad bin Saud.

L’Ambasciatore in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, ha ricordato per l’occasione come la Penisola Arabica sia stata per secoli crocevia di culture, un luogo di incontro per fede, conoscenza e opportunità. Terra di dialogo tra civiltà, “un dialogo – ha detto – che non indebolisce l’identità ma al contrario, la rafforza e l’arricchisce”.

Sono numerosi gli italiani, noti e meno noti, che oggi vivono e svolgono la loro attività professionale in Arabia Saudita e che hanno celebrato la ricorrenza ricordando il valore di questa scelta.
