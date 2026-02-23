L’Arabia Saudita festeggia la Giornata della Fondazione del Regno

L’Arabia Saudita ha festeggiato la Giornata della Fondazione del Regno, che celebra l’istituzione del primo Stato Saudita, nel 1727, a opera dell’Imam Muhammad bin Saud.

L’Ambasciatore in Italia, Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, ha ricordato per l’occasione come la Penisola Arabica sia stata per secoli crocevia di culture, un luogo di incontro per fede, conoscenza e opportunità. Terra di dialogo tra civiltà, “un dialogo – ha detto – che non indebolisce l’identità ma al contrario, la rafforza e l’arricchisce”.

Sono numerosi gli italiani, noti e meno noti, che oggi vivono e svolgono la loro attività professionale in Arabia Saudita e che hanno celebrato la ricorrenza ricordando il valore di questa scelta.

