Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Video Pillole

Lollobrigida “Martina possibile candidato direttore della Fao, lo sosteniamo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi in Commissione Agrifish presenteremo la candidatura di Maurizio Martina come possibile direttore generale della Fao”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. “Chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni autorevoli, ma crediamo che Maurizio Martina abbia ben rappresentato l’Italia”, ha aggiunto.

