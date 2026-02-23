Lollobrigida “Martina possibile candidato direttore della Fao, lo sosteniamo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Oggi in Commissione Agrifish presenteremo la candidatura di Maurizio Martina come possibile direttore generale della Fao”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, durante un punto stampa a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. “Chiederemo una posizione unitaria dell’Europa rispetto ad altre posizioni autorevoli, ma crediamo che Maurizio Martina abbia ben rappresentato l’Italia”, ha aggiunto.

