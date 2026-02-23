Ultime News

23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
Mattarella a Palermo alla cerimonia della Giornata dell’orgoglio dell’Avvocatura

PALERMO (ITALPRESS) – Accogliere i giovani futuri avvocati e trasmettere loro i principi fondamentali della professione, nonché il vanto di fare parte del mondo forense: questo il proposito della Giornata dell’Orgoglio dell’appartenenza all’avvocatura e dell’accoglienza dei giovani, giunta alla nona edizione e celebrata in una cerimonia solenne al Teatro Massimo. All’evento ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

(Fonte video: Quirinale)

