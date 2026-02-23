Midiri “Unipa in controtendenza rispetto ad atenei del Sud, iscritti in aumento”

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università di Palermo apre le porte a circa 24 mila studenti delle scuole secondarie per la sua Welcome Week. Una settimana di eventi formativi e conoscitivi che animeranno il campus di Viale delle Scienze dal 23 al 27 febbraio. “In Italia gli atenei del centro-nord prevalgono in termini di iscrizioni”, dichiara il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, “con una fuga dal sud verso queste regioni, Palermo è invece in controtendenza da ormai quattro anni, con un incremento degli iscritti che ha superato abbondantemente il 9%. Questo per via di un’offerta formativa in crescita – prosegue -, essendo Palermo il secondo ateneo d’Italia per numero di nuovi corsi, 165 totali tra triennali, magistrali, dottorati e master. Tra i nuovi corsi – annuncia Midiri -, uno sarà incentrato sull’artigianato, per la sua presentazione attendiamo infatti la Ministra Bernini che ad aprile sarà a Unipa con Confartigianato”. Un lavoro di piena integrazione studentesca quello dell’Ateneo palermitano, svolto in sinergia con le imprese del sud Italia e il mondo del lavoro: “Diamo ai nostri ragazzi una formazione tale da poter essere integrati nel mondo del lavoro già dal giorno dopo la laurea – rimarca il Rettore -. I nostri corsi non nascono dunque in un contesto meramente accademico, ma tengono conto delle esigenze delle imprese del sud”.

