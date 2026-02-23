Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Midiri “Unipa in controtendenza rispetto ad atenei del Sud, iscritti in aumento”

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università di Palermo apre le porte a circa 24 mila studenti delle scuole secondarie per la sua Welcome Week. Una settimana di eventi formativi e conoscitivi che animeranno il campus di Viale delle Scienze dal 23 al 27 febbraio. “In Italia gli atenei del centro-nord prevalgono in termini di iscrizioni”, dichiara il Rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, “con una fuga dal sud verso queste regioni, Palermo è invece in controtendenza da ormai quattro anni, con un incremento degli iscritti che ha superato abbondantemente il 9%. Questo per via di un’offerta formativa in crescita – prosegue -, essendo Palermo il secondo ateneo d’Italia per numero di nuovi corsi, 165 totali tra triennali, magistrali, dottorati e master. Tra i nuovi corsi – annuncia Midiri -, uno sarà incentrato sull’artigianato, per la sua presentazione attendiamo infatti la Ministra Bernini che ad aprile sarà a Unipa con Confartigianato”. Un lavoro di piena integrazione studentesca quello dell’Ateneo palermitano, svolto in sinergia con le imprese del sud Italia e il mondo del lavoro: “Diamo ai nostri ragazzi una formazione tale da poter essere integrati nel mondo del lavoro già dal giorno dopo la laurea – rimarca il Rettore -. I nostri corsi non nascono dunque in un contesto meramente accademico, ma tengono conto delle esigenze delle imprese del sud”.

