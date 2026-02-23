Milano-Cortina, Malagò “Medaglie Italia? Convinto della doppia cifra”

MILANO (ITALPRESS) – “Le medaglie vinte dall’Italia? Ero convinto di andare in doppia cifra con il due davanti, hanno stupito tutti, me per primo, non avremo mai la controprova del contrario. Molti hanno sostenuto la tesi che se non avessimo giocato in casa questi numeri non li avremmo fatti. Lo penso anche io, in Francia è successa la stessa cosa”. Lo ha dichiarato il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a margine dell’evento ‘Passione senza limiti – Il viaggio Paralimpico di Allianz’ a Milano, riferendosi alle medaglie vinte dall’Italia. “Basta guardare cosa hanno combinato in Cina nel 2022 in certe discipline o anche in Corea – ha sottolineato Malagò – Gli atleti si gasano, c’è una specie di sinergia neanche troppo nascosta, c’è il fatto di essere non solo responsabilizzati, ma di avere un’euforia davanti ai genitori e in luoghi che conoscono a memoria, che spesso sono i posti dove si allenano da una vita. Sicuramente questa è stata una bella spinta, io l’avevo immaginata così”.

pia/mc/gtr