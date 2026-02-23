Ultime News

23 Feb 2026 Addio al professor Albino Lanciani, docente dell'Anguissola: il saluto di amici e colleghi
23 Feb 2026 Olimpiadi: medaglia d'oro per il cibo Made in Italy, a firma di Elisabetta Salvadori
23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
Video Pillole

Milano, Lupi “Dopo referendum incontri cdx con società civile per progetto 2030”

MILANO (ITALPRESS) – “Per prima cosa, dopo il referendum, dobbiamo unire tutti, consiglieri comunali, consiglieri regionali, nel dialogo con la società civile e presentare un progetto della Milano del 2030. A partire da quel progetto credo che si sceglierà il candidato che meglio lo interpreta”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, rispondendo sul candidato sindaco di centrodestra alle prossime amministrative di Milano, a margine della presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi. Dialogo con Paolo Pombeni” di Pier Ferdinando Casini.

xm4/col3/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...