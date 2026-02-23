Ultime News

Video Pillole

New York sotto la neve, Brooklyn resiste e i bambini si divertono

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una nevicata che potrebbe battere dei record ha colpito il Nord Est degli Stati Uniti e New York è tra le città più coinvolte. La città si è svegliata vestita tutta di bianco, sospesa tra emergenza e meraviglia. Queste immagini arrivano da Brooklyn, nel quartiere di Park Slope, dove la tempesta ha coperto strade, marciapiedi e parchi in poche ore, costringendo la gente a rallentare i ritmi, senza però fermarsi davvero.
Le scuole sono rimaste chiuse e lo saranno anche domani, ma il quartiere si è riempito comunque di vita: padri che trascinano gli slittini con i bambini, risate nella neve fresca, piccoli momenti di normalità in mezzo alla tormenta. C’è anche chi, nonostante il vento e il freddo pungente, non può evitare di uscire per portare a spasso il cane, affrontando marciapiedi ghiacciati e cumuli sempre più alti.
La Subway, spina dorsale della città, continua a funzionare, garantendo gli spostamenti essenziali. Una prova di resilienza per una metropoli che non può permettersi di fermarsi.
Molto diversa la situazione nei cieli: gli aeroporti JFK, LaGuardia e Newark (nel vicino New Jersey) sono chiusi da ieri sera, con centinaia di voli cancellati e disagi che potrebbero protrarsi fino a mercoledì.

xo9/sat/gtr
(Video di Stefano Vaccara)

