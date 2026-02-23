Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Olimpiadi estive in Italia, Abodi “Un sogno da costruire nei tempi giusti”

MILANO (ITALPRESS) – Un sogno da coltivare. Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si sono appena concluse con lo spegnimento dei bracieri, ma si guarda già al futuro. Dopo il successo organizzativo e sportivo dei Giochi invernali in Italia, torna a farsi strada l’ipotesi di una candidatura del nostro Paese per i Giochi estivi. Un sogno che, tra prudenza e ambizione, inizia a prendere forma. E la conferma è autorevole perché arriva dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.
