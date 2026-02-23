Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Piemonte, Amalberto “Usa prima destinazione export, ma giusto allargare mercato”

TORINO (ITALPRESS) – “L’America è il nostro primo mercato e continuerà a esserlo, ma immaginare di allargare questo mercato è un’idea che può diventare realtà, l’Europa ha creato un accordo con il Mercosur che in questo momento è in fase di definizione, c’è un accordo con l’India e l’Europa sta predisponendo un accordo con l’Australia, sono posti dove le nostre aziende hanno qualcosa da dire e dove riusciamo a esportare”. Così il presidente di Confindustria Piemonte, Andrea Amalberto, in occasione dell’annuale bilaterale con la giunta regionale convocata al Grattacielo Piemonte di Torino.

