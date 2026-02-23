Quarto anniversario dell’invasione russa: i colori dell’Ucraina illumineranno il Comune

In occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, il Comune di Cremona aderisce all’iniziativa promossa da NAU – Network Associazioni per l’Ucraina, il coordinamento nazionale che raggruppa le principali comunità e organizzazioni di supporto al popolo ucraino in Italia. Per questo martedì 24 febbraio le finestre di Palazzo Comunale saranno illuminate la sera con i colori della bandiera ucraina in segno di solidarietà alla popolazione. Per tutta la giornata sarà inoltre esposta la bandiera ucraina.

L’iniziativa coinvolge tanti altri comuni italiani e ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata Ucraina di Roma. L’evento nazionale sarà un’occasione solenne per mantenere alta l’attenzione sulla tragedia in corso da anni nell’est Europa, con tantissime vittime tra la popolazione civile. “Accendi una luce per l’Ucraina” è un’iniziativa non soltanto per commemorare, ma per opporsi «all’indifferenza che il tempo rischia di creare», come hanno spiegato dall’organizzazione.

In particolare l’appuntamento di domani in tutta Italia vuole porre l’attenzione sulla sorte dei bambini che vivono da anni in un contesto di guerra. «Difendere loro significa difendere i principi fondanti dell’intera Europa», le parole della NAU. In tutta Italia saranno osservati 4 minuti di silenzio.

Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, ha dichiarato: “Il Comune di Cremona aderisce con convinzione alla mobilitazione nazionale di solidarietà a sostegno del popolo ucraino. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un atto istituzionale doveroso: un messaggio chiaro di vicinanza alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie, che da troppo tempo vivono le drammatiche conseguenze della guerra.

Come sindaco ritengo fondamentale che la nostra comunità rinnovi con forza il proprio impegno a sostegno dei valori universali su cui si fonda l’Europa: la pace, la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale.

Valori che non possono essere dati per acquisiti: vanno custoditi ogni giorno, difesi nei momenti difficili e trasmessi con responsabilità, soprattutto alle nuove generazioni. Cremona, città di accoglienza e di dialogo, ribadisce oggi la propria vicinanza al popolo ucraino e a tutte le persone colpite dal conflitto. Continueremo a fare la nostra parte, insieme alle istituzioni e alla società civile, per sostenere chi soffre e per affermare con coerenza una prospettiva di pace giusta e duratura, fondata sulla sicurezza, sulla libertà e sul rispetto della dignità umana”.

