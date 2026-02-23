Ultime News

23 Feb 2026 Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus
23 Feb 2026 Torna Cremona&Bricks, la più grande manifestazione sul mondo dei mattoncini colorati
23 Feb 2026 Gli incontri della "Dante Alighieri": focus sulla figura di San Francesco
23 Feb 2026 Manifattura, la Lombardia chiude il 2025 in positivo: +1,2% in un anno
23 Feb 2026 L'Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi: a Il Bontà & Gusto Divino il corso
Sanremo, Fedez e l’ipotesi paternità: “Annunci? Mi limiterò a cantare”

“Nessun annuncio, mi limiterò a cantare”. Con queste parole Fedez, alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, mette a tacere le indiscrezioni sul suo conto. In collegamento dalla città ligure con La volta buona, il rapper ha chiarito di non dover fare alcun tipo di annuncio.  

A sollevare la questione è stata la conduttrice Caterina Balivo che ha fatto riferimento ai rumors circolati sui quotidiani di gossip nelle ultime settimane. Secondo le voci, infatti, l’artista potrebbe usare il palco dell’Ariston per comunicare una presunta nuova paternità.  

Il nome di Giulia Honegger, suo attuale compagna, è rimbalzato più volte nelle indiscrezioni, con l’ipotesi di una gravidanza. Ma il cantante si è detto “estraneo” rispetto alle indiscrezioni circolate, ribadendo di voler centrare la sua partecipazione, in coppia con Marco Masini, solo ed esclusivamente sulla musica.  

