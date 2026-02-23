Sanremo, grave incidente per la troupe Rai de ‘La volta buona’: “Pensavo fossero tutti morti”

(Adnkronos) –

Momenti di grande paura per una troupe Rai diretta a Sanremo in occasione del Festival, che prenderà il via domani 24 febbraio. Rosanna Cacio, inviata de ‘La volta buona’ ha raccontato a ‘Il Tirreno’ l’incidente avvenuto ieri, domenica 22 febbraio, durante il trasferimento di routine da Genova verso la città dei fiori.

Il viaggio del van Rai, con a bordo quattro persone – tra cui l’inviata, un film maker e due autori – si è trasformato in una tragedia sfiorata all’interno di una galleria autostradale: il mezzo ha infatti tamponato un’altra auto che, dopo l’impatto, si è ribaltata.

“Tanta paura ma, ringraziando il cielo, è andato tutto bene. Stavamo viaggiando per iniziare la settimana di racconto del Festival”, ha spiegato la giornalista. Cacio ha ricordato i momenti dopo lo schianto: “In piena galleria il nostro van ha tamponato un altro mezzo che è schizzato via e si è ribaltato. Ho chiamato subito i soccorsi. Sono rimasta colpita dalla rapidità con cui vigili del fuoco e polizia sono intervenuti”.

Nell’auto coinvolta viaggiavano i componenti della band pisana ‘Animeniacs’, anche loro diretti a Sanremo per un’esibizione legata alla settimana del Festival. “Ci hanno subito detto che stavano andando a Sanremo per suonare. Erano disperati perché temevano di non riuscire ad esibirsi. Gli ho detto ‘Ragazzi, siete vivi, questo è l’importante'”.

“Quando ho visto la macchina ribaltata ho pensato che fossero tutti morti”, ha confessato Cacio, descrivendo la scena come “agghiacciante”. Una delle componenti, che ha riportato la frattura scomposta di una vertebra, sarà operata nei prossimi giorni. “Poteva essere davvero una tragedia. Siamo qui a raccontarlo, ed è questo che conta”, ha concluso la giornalista.