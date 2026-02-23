Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Tg Economia – 23/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A gennaio rallenta l’inflazione
– Il mercato dell’auto usata chiude il 2025 in positivo
– Export agroalimentare da record
– Rottamazione quater, si avvicina la scadenza dell’undicesima rata
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...