Video Pillole
Tg News – 23/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano Rogoredo, fermato poliziotto che sparò al pusher
– Mattarella a Niscemi, applausi dei cittadini per la vicinanza
– Bimbo trapiantato a Napoli, salgono a 7 gli indagati
– Famiglia nel bosco, bocciata l’istruzione dei figli
– Zelensky: “Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale”
– Ucciso “El Mencho”, il narcos più ricercato in Messico
– Conti e Pausini, domani si alza il sipario su Festival Sanremo
– Sicurezza, inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro a Roma Termini
– Previsioni 3B Meteo 24 Febbraio
