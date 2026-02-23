Ultime News

23 Feb 2026 Inflazione sotto controllo, ma tra gli alimentari il caffé segna un altro record
23 Feb 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
23 Feb 2026 La serata travolgente della Juvi con le interviste dal PalaRadi nel talk di CR1
23 Feb 2026 Vanoli, Sasha Grant lascia il ritiro della Nazionale. Problema muscolare
23 Feb 2026 Morte di Davide: "Via Sesto è diventata una tangenzialina, l'incidente era nell'aria"
Video Pillole

Tg News – 23/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano Rogoredo, fermato poliziotto che sparò al pusher
– Mattarella a Niscemi, applausi dei cittadini per la vicinanza
– Bimbo trapiantato a Napoli, salgono a 7 gli indagati
– Famiglia nel bosco, bocciata l’istruzione dei figli
– Zelensky: “Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale”
– Ucciso “El Mencho”, il narcos più ricercato in Messico
– Conti e Pausini, domani si alza il sipario su Festival Sanremo
– Sicurezza, inaugurata la nuova sede operativa della PolMetro a Roma Termini
– Previsioni 3B Meteo 24 Febbraio
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...