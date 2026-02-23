Tg Sport – 23/2/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Serie A, l’Inter vola a + 10, cadono Milan, Napoli e Juve

– Crisi Juve, e adesso il Galatasaray

– Olimpia Milano, Coppa Italia e mentalità vincente

– Rugby Sei Nazioni, la Francia travolge l’Italia 33-8

– Carlos Alcaraz consolida il primato nel ranking Atp

– La Barba al Palo: “Anche l’Inter merita una medaglia”

