Ultime News

23 Feb 2026 Lavori alla stazione di Cremona, nuovi orari: tutte le modifiche di treni e bus
23 Feb 2026 Torna Cremona&Bricks, la più grande manifestazione sul mondo dei mattoncini colorati
23 Feb 2026 Gli incontri della "Dante Alighieri": focus sulla figura di San Francesco
23 Feb 2026 Manifattura, la Lombardia chiude il 2025 in positivo: +1,2% in un anno
23 Feb 2026 L'Intelligenza artificiale al servizio delle Pmi: a Il Bontà & Gusto Divino il corso
Video Pillole

Tg Sport – 23/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Serie A, l’Inter vola a + 10, cadono Milan, Napoli e Juve
– Crisi Juve, e adesso il Galatasaray
– Olimpia Milano, Coppa Italia e mentalità vincente
– Rugby Sei Nazioni, la Francia travolge l’Italia 33-8
– Carlos Alcaraz consolida il primato nel ranking Atp
– La Barba al Palo: “Anche l’Inter merita una medaglia”
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...