Video Pillole
Tg Sport – 23/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Serie A, l’Inter vola a + 10, cadono Milan, Napoli e Juve
– Crisi Juve, e adesso il Galatasaray
– Olimpia Milano, Coppa Italia e mentalità vincente
– Rugby Sei Nazioni, la Francia travolge l’Italia 33-8
– Carlos Alcaraz consolida il primato nel ranking Atp
– La Barba al Palo: “Anche l’Inter merita una medaglia”
azn
– Serie A, l’Inter vola a + 10, cadono Milan, Napoli e Juve
– Crisi Juve, e adesso il Galatasaray
– Olimpia Milano, Coppa Italia e mentalità vincente
– Rugby Sei Nazioni, la Francia travolge l’Italia 33-8
– Carlos Alcaraz consolida il primato nel ranking Atp
– La Barba al Palo: “Anche l’Inter merita una medaglia”
azn
© Riproduzione riservata