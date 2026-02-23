Ultime News

23 Feb 2026 Pauroso incidente in Via Sesto: grave un 17enne
23 Feb 2026 Il Bontà chiude in bellezza: territorio unito nel Festival delle Paste Ripiene
23 Feb 2026 Al "Bontà" ultimo giorno: tra olio pugliese e culatello, abbiamo incontrato gli espositori
23 Feb 2026 Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
23 Feb 2026 Vescovato, l'ufficio postale riapre tra ammodernamenti e novità
Video Pillole

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 23/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milano-Cortina chiude tra Opera e orgoglio: “Missione compiuta”
– Olimpiadi estive in Italia, Abodi “Un sogno da costruire nei tempi giusti”
– Short track staffetta d’argento: Arianna Fontana e il futuro senza pressione

gm/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...