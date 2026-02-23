Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi

Tragedia questa mattina alla stazione di Codogno, nel lodigiano, dove un uomo di 44 anni è stato travolto da un treno merci, poco prima delle 9. I soccorsi e i sanitari sono prontamente arrivati sul posto, ma nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso.

Le indagini sono state affidate alla Polfer – per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo – ma nel frattempo a risentirne è stato il traffico ferroviario, con cancellazioni e ritardi anche per i pendolari cremonesi.

Ad essere particolarmente interessate dal blocco totale alla circolazione – terminato poco prima delle 11,30 – le linee Mantova-Cremona-Milano e Milano-Piacenza.

Sulla linea Pavia–Cremona–Codogno, il treno 10759 ha terminato la corsa a Codogno, il 10761 a Casalpusterlengo, mentre il 10766 è partito da Casalpusterlengo; cancellato il 10792.

Sulla linea Mantova–Cremona–Lodi–Milano, il 2157 ha terminato a Lodi, il 2166 è partito da Lodi con bus sostitutivo Bozzolo–Lodi, il 2162 ha terminato a Cremona e il 2161 è partito da Cremona; cancellati i treni 2159 e 2168. Intanto è stata attivata una navetta autobus tra Bozzolo e Lodi.

© Riproduzione riservata