Travolto da un treno, muore 44enne: ritardi e disagi anche per i pendolari cremonesi
L'uomo è stato travolto da un treno merci alla stazione di Codogno poco prima delle 9. Blocco totale del traffico ferroviario per oltre due ore
Tragedia questa mattina alla stazione di Codogno, nel lodigiano, dove un uomo di 44 anni è stato travolto da un treno merci, poco prima delle 9. I soccorsi e i sanitari sono prontamente arrivati sul posto, ma nulla hanno potuto fare se non constatarne il decesso.
Le indagini sono state affidate alla Polfer – per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo – ma nel frattempo a risentirne è stato il traffico ferroviario, con cancellazioni e ritardi anche per i pendolari cremonesi.
Ad essere particolarmente interessate dal blocco totale alla circolazione – terminato poco prima delle 11,30 – le linee Mantova-Cremona-Milano e Milano-Piacenza.
Sulla linea Pavia–Cremona–Codogno, il treno 10759 ha terminato la corsa a Codogno, il 10761 a Casalpusterlengo, mentre il 10766 è partito da Casalpusterlengo; cancellato il 10792.
Sulla linea Mantova–Cremona–Lodi–Milano, il 2157 ha terminato a Lodi, il 2166 è partito da Lodi con bus sostitutivo Bozzolo–Lodi, il 2162 ha terminato a Cremona e il 2161 è partito da Cremona; cancellati i treni 2159 e 2168. Intanto è stata attivata una navetta autobus tra Bozzolo e Lodi.