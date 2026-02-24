Ultime News

24 Feb 2026 Lions Club Cremona Europea, "Premio donna": ecco chi sono le protagoniste
24 Feb 2026 Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini
24 Feb 2026 4 anni dall'invasione dell'Ucraina: finestre illuminate a Palazzo comunale
24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
1000 Miglia Experience Florida 2026, Cicatiello “Bilancio positivo”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il bilancio è assolutamente positivo, questa seconda edizione ci ha dato delle grandi soddisfazioni e abbiamo anche sottolineato molto quello che in realtà ci prefiggevamo fin dall’inizio, cioè che il brand Mille Miglia potesse essere anche un traino per le aziende italiane che vogliono essere presenti qui nel territorio statunitense”. Così Massimo Cicatiello, presidente della 1000 Miglia Experience Florida, al termine della seconda edizione che si è conclusa a Miami.

