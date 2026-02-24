1000 Miglia Experience Florida 2026, Cicatiello “Bilancio positivo”

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il bilancio è assolutamente positivo, questa seconda edizione ci ha dato delle grandi soddisfazioni e abbiamo anche sottolineato molto quello che in realtà ci prefiggevamo fin dall’inizio, cioè che il brand Mille Miglia potesse essere anche un traino per le aziende italiane che vogliono essere presenti qui nel territorio statunitense”. Così Massimo Cicatiello, presidente della 1000 Miglia Experience Florida, al termine della seconda edizione che si è conclusa a Miami.

