130 chili di marijuana in 6 valigie, due arresti a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia ha arrestato a Milano due colombiani di 29 e 19 anni. Sono stati trovati in possesso di 6 valigie che contenevano circa 130 chili di marijuana. Gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato i due sudamericani che soggiornavano in un hotel di via Lulli. Dopo averli identificati, all’interno della stessa stanza, hanno notato sei trolley di grosse dimensioni. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione e trovato grossi involucri che contenevano la marijuana. E’ scattato così il sequestro della droga, mentre i due colombiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

sat/azn