A Sanremo “Fuori Classe”, un progetto per scoprire i talenti dell’hairstyling

SANREMO (ITALPRESS) – Cento nuovi talenti da lanciare nel settore dell’Hair & Barber. Opportunità di lavoro, formazione e futuro. Dal Palafiori, sede di Casa Sanremo, il Gruppo Panariello, in collaborazione con L’Oréal Italia Prodotti Professionali, ha lanciato un progetto che punta all’occupazione stabile di giovani promesse: si chiama “Fuori Classe”, un percorso che prevede formazione gratuita, assunzione per un anno con training on the job retribuito, copertura dei costi di alloggio e trasferte e formazione avanzata.
A Sanremo è stata presentata anche la 12^ edizione del talent “La Nouvelle Génération” del Gruppo Panariello, che nel corso degli anni ha coinvolto oltre 1.000 giovani talenti del settore hair, tra over 16 e under 35. Ad aggiudicarsi l’edizione 2026 i torinesi Christian Volpe ed Elisa Chiara, che avranno l’opportunità di un viaggio formativo a Parigi e l’inserimento gratuito nella Collezione Hairstudio’s, a contatto diretto con i processi creativi e professionali del brand.

