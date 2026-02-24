Aci Milano, una storia lunga 123 anni. Meda “Priorità a giovani e sicurezza”





MILANO (ITALPRESS) – Centoventitrè anni di storia, 42.000 soci e un autodromo costruito in soli 120 giorni che ancora oggi ospita il Gran Premio d’Italia. L’Automobile Club Milano è molto più di un’associazione: è un pezzo d’identità della città e del motorsport mondiale. A raccontarne presente e futuro, in una intervista all’Italpress, è Pietro Meda, 18mo presidente dell’ACI Milano. Con lui abbiamo parlato delle priorità del suo mandato, di giovani, sicurezza ma anche di presente e di futuro della mobilità.

abr/gsl

© Riproduzione riservata