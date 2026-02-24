Bardi “Da Matera Capitale Mediterranea Cultura e Dialogo un messaggio di pace”

ROMA (ITALPRESS) – Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo è “un evento che rilancerà non solo Matera ma anche il Mediterraneo e il messaggio che si vuole mandare è un messaggio di pace. Il Mediterraneo unisce, ma sappiamo le difficoltà che ci sono, questa manifestazione ha come faro la pace e unire i popoli”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a margine dell’evento su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026 alla Farnesina.

