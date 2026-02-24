Ultime News

24 Feb 2026 "Destini di donne", al Ponchielli quattro appuntamenti tra prosa e danza
24 Feb 2026 Rinnovo contratto metalmeccanici: l'ipotesi di accordo piace al 92% dei lavoratori
24 Feb 2026 Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin
24 Feb 2026 Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia
24 Feb 2026 StradivariFestival, dal 25 febbraio parte la vendita dei biglietti
Video Pillole

Blitz contro il clan Vanella Grassi a Napoli, colpita anche ‘Ndrina calabrese

NAPOLI (ITALPRESS) – Operazione antimafia a Scampia, quartiere di Napoli. Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi, ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta-Strangio di Reggio Calabria. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea. vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

