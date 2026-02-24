Video Pillole
Can Yaman “Per la seconda stagione di Sandokan serve più tempo”
SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “La seconda stagione si dovrebbe girare quest’estate, però non sono chiare le date”.
Così Can Yaman, in conferenza stampa a Sanremo, spiega che, dopo il successo della prima stagione della serie su Sandokan, la produzione punta a “migliorare a livello globale” e potrebbe servire più tempo e budget.
© Riproduzione riservata