Can Yaman “Per la seconda stagione di Sandokan serve più tempo”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – “La seconda stagione si dovrebbe girare quest’estate, però non sono chiare le date”.Così Can Yaman, in conferenza stampa a Sanremo, spiega che, dopo il successo della prima stagione della serie su Sandokan, la produzione punta a “migliorare a livello globale” e potrebbe servire più tempo e budget.

xg8/ads/mca2