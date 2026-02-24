Conte “Meloni si occupa di Sanremo, non delle emergenze”





CATANIA (ITALPRESS) – “Grande incertezze e danni per le nostre imprese, per i dazi illegittimi di Trump, boom della Cassa Integrazione, ritardi su Sanità e Pnrr, e Meloni cosa fa? Non si occupa dell’emergenza del nostro Paese, si occupa di Sanremo, di sfornare video a getto continuo per attaccare la magistratura in piena campagna referendaria, e di difendere questa riforma delle ingiustizie, perché serve a difendere i politici contro le inchieste. Che imbarazzo”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, a Stazzo, in provincia di Catania, a margine della visita nei territori colpiti dal ciclone Harry. vbo/mca2

(Fonte video: ufficio stampa M5S)

