Cozzoli “Sport motore di cambiamento sociale”

MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta a Milano la cerimonia di consegna del Premio di Letteratura Sportiva Sandro Ciotti 2025, organizzato dal Panathlon Club Milano. Un appuntamento che celebra la narrativa sportiva come espressione culturale e civile. Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato e autore del volume “L’anima sociale industriale dello sport” (Piemme Edizione), ha ricevuto il riconoscimento insieme a Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter e autore della prefazione del libro. “È una grande soddisfazione ricevere il premio Sandro Ciotti. Sicuramente è un riconoscimento non tanto a me quanto a una visione innovativa, originale dello sport, che mette insieme l’anima sociale e industriale dell’attività sportiva che sono complementari, puntano alla crescita della nostra comunità – ha sottolineato Cozzoli – Beppe Marotta nella sua prefazione ci ha dimostrato come lo sport ha una forza trasformatrice della società, lo sport significa coesione sociale, ammortizzatore collettivo, valori ma anche industrie. Crescita ma anche innovazione e occupazione come le Olimpiadi di Milano-Cortina ci hanno dimostrato”.

