24 Feb 2026 "Destini di donne", al Ponchielli quattro appuntamenti tra prosa e danza
24 Feb 2026 Rinnovo contratto metalmeccanici: l'ipotesi di accordo piace al 92% dei lavoratori
24 Feb 2026 Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin
24 Feb 2026 Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia
24 Feb 2026 StradivariFestival, dal 25 febbraio parte la vendita dei biglietti
Dazi, Fumarola “Fare chiarezza, l’incertezza non fa bene all’economia”

ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo che si faccia un po’ di chiarezza e che sia definitiva. Perché questa incertezza non fa bene all’economia, alle imprese e ai lavoratori”. Queste le parole della segretaria generale della Cisl nazionale, Daniela Fumarola, in merito alla questione in atto sui dazi. Presente al convegno “Muoviamo il Paese e Costruiamo il Futuro; le sinergie vincenti”, organizzato da Filca Cisl e Fit Cisl all’Hotel Quirinale, Fumarola ha aggiunto: “C’è stato un accordo fatto con l’Unione Europea. Noi auspichiamo che quell’accordo venga recuperato, ma abbiamo sempre detto che accanto a questo bisogna individuare nuovi mercati e nuovi sbocchi commerciali. Il Mercosur, per esempio, è una di queste grandi occasioni che noi dobbiamo assolutamente valorizzare”.

