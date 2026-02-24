Ultime News

24 Feb 2026 Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede
24 Feb 2026 Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1
24 Feb 2026 Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito
24 Feb 2026 Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni
24 Feb 2026 Zone di Innovazione e Sviluppo, si parte: territorio in corsa per agroalimentare e cosmesi
Video Pillole

Di Paola “Festeggiamo i 100 anni della Fise guardando a Los Angeles 2028”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo le splendide Olimpiadi di Milano-Cortina, festeggiamo il centenario degli sport equestri. Da 100 anni è nata questa meravigliosa federazione. C’è un impegno importante dal punto di vista sportivo e non solo, soprattutto nei confronti di tutti gli atleti che ci regalano grandi soddisfazioni. Quest’anno si aprono gli slot olimpici per Los Angeles 2028, su salto ostacoli e programma completo potremo ambire a una qualifica”, spiega il presidente della Fise, Marco Di Paola, al Salone d’Onore del Coni per il 100esimo anniversario della Federazione Italiana Sport Equestri.
