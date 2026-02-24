Una mattina fuori dall’aula per scoprire come nasce una trasmissione televisiva o un telegiornale, chi lavora dietro le telecamere e in regia e provare l’emozione di stare sotto i riflettori di uno studio TV.

Gli studenti delle classi seconde e terze di Grumello; terza A di San Bassano e terza B di Pizzighettone delle medie inferiori appartenenti all’Istituto comprensivo di Pizzighettone – San Bassano, hanno toccato con mano l’esperienza del lavoro giornalistico visitando gli studi di CR1, guidati dal direttore Simone Arrighi e dal caporedattore Giovanni Rossi.

Il progetto è stato possibile grazie alla Dirigente dell’ IC Pizzighettone – San Bassano Cristina Grasso.

Con loro ad accompagnarli le docenti Lia Castelvecchio e Ilaria Goffi e Matteo Malaisi esperto cinematografico.

