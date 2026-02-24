Ultime News

Fontana “Lo scudo penale non esclude l’accertamento delle responsabilità”

MILANO (ITALPRESS) – “Io non dico niente, dico che lo scudo penale secondo me sia doveroso. E poi lo scudo penale non è che escluda l’accertamento delle responsabilità, cerchiamo di non fare confusione. Non è che lo scudo penale vuole dire che qualunque cosa tu abbia fatto non sarai responsabile. No, è una cosa molto diversa”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando a margine di un evento a Palazzo Lombardia la vicenda del poliziotto Carmelo Cinturrino fermato con l’accusa di omicidio volontario e la proposta di uno scudo penale per le forze dell’ordine. “Se si accerta che hai commesso dei reati – spiega Fontana – tu verrai condannato come qualunque altro cittadino. Ma non è che ogni tuo comportamento debba essere messo sotto processo, è una cosa un pochettino diversa. Sul fatto che qualcuno è stato troppo frettoloso (a esprimere giudizi, ndr) non mi sembra che sia una colpa”. “Quando gli eventi sono emersi, è chiaro che a quel punto ognuno assumerà le responsabilità che si deve assumere”, conclude.

