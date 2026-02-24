Ultime News

24 Feb 2026 Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede
24 Feb 2026 Dietro le quinte della TV: gli studenti dell'IC Pizzighettone-San Bassano in visita a CR1
24 Feb 2026 Morte di Davide, la procura affida la ricostruzione dell'incidente a un perito
24 Feb 2026 Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni
24 Feb 2026 Zone di Innovazione e Sviluppo, si parte: territorio in corsa per agroalimentare e cosmesi
Frana Niscemi, Fumarola “Piano di interventi e risorse per prevenire tragedie”

ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo assolutamente prevenire tragedie come quelle che si sono verificate in Sicilia”. Lo ha dichiarato la segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola, in merito ad emergenze come quella di Niscemi e all’importanza di avere una cura costante del territorio. “Per prevenirle bisogna avere cura, attenzione. Bisogna fare un piano di interventi e trovare le risorse che in tanti casi ci sono, ma che non vengono utilizzate adeguatamente. Questo rientra in una visione che noi abbiamo. Quella di un patto da proporre al governo, alle altre parti sociali, perché investire in infrastrutture, in protezione dell’ambiente e del territorio significa creare sviluppo”.

