Ultime News

Video Pillole

Ghiselli “Azioni concrete per colmare gap su pensioni e lavoro per le donne”

ROMA (ITALPRESS) – Il rendiconto di genere 2025 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inps “conferma forti disparità durante tutto il ciclo di vita delle donne, perché le ragazze hanno un ottimo profitto scolastico ma, dal momento in cui entrano nel mondo del lavoro, si trovano a incorrere invece nelle situazioni con dei disagi e anche discriminazioni notevoli. Esiste un gap da un punto di vista salariale rilevante nei percorsi di carriera, nella mancanza dei servizi che gli consentono alle famiglie – ma in particolare alle donne – di poter conciliare al meglio il lavoro di cura e il lavoro familiare”. Così il presidente del Civ Inps, Roberto Ghiselli, a margine della presentazione del rendiconto di genere 2025, a Palazzo Wedekind a Roma.
