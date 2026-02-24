Girardi “Festeggiamo il centenario Fise in un anno importante per il futuro”





ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata molto importante. Festeggiamo tutti i campioni del passato, ma sempre con la testa al presente e al futuro. Il 2026 è un anno importante per la qualifica olimpica. I programmi ci sono e le squadre si stanno allenando”. Così il direttore sportivo della Fise, Francesco Girardi, a margine dei festeggiamenti per 100 anni della nascita della Federazione Italiana Sport Equestri.

