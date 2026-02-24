Ultime News

24 Feb 2026 "Privata di dignità, autonomia e libertà". Suoceri e cognato a processo: "Condanna"
24 Feb 2026 Corpi civili di Pace per l'Ucraina, Ceraso presenta ordine del giorno
24 Feb 2026 Cr.Forma rilancia la formazione socio-sanitaria: sold out il corso sul piede diabetico
24 Feb 2026 “Il latte è perfezione”: a Cremona il futuro del lattiero-caseario tra salute e ambiente
24 Feb 2026 Maltrattamenti nel matrimonio combinato: "False accuse solo per avere il divorzio"
Girardi “Festeggiamo il centenario Fise in un anno importante per il futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “È una giornata molto importante. Festeggiamo tutti i campioni del passato, ma sempre con la testa al presente e al futuro. Il 2026 è un anno importante per la qualifica olimpica. I programmi ci sono e le squadre si stanno allenando”. Così il direttore sportivo della Fise, Francesco Girardi, a margine dei festeggiamenti per 100 anni della nascita della Federazione Italiana Sport Equestri.
