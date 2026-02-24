Il 1° marzo in scena al Ponchielli "La Gioia di danzare", con Nicoletta Manni

Un appuntamento imperdibile al Teatro Ponchielli, domenica 1 marzo (ore 18), con l’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni, che insieme al marito e primo scaligero Timofej Andrijashenko porterà in scena La Gioia di danzare. In collaborazione con gli straordinari ballerini del Teatro alla Scala il Gala di danza contribuisce a diffondere la bellezza della grande danza.

Entrata nel Corpo di Ballo del Teatro alla Scala nel 2013, Nicoletta Manni ne è divenuta prima ballerina nel 2014 ed étoile nel 2023, affermandosi tra le maggiori interpreti del repertorio classico. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti si ricordano il Premio Roma Danza, il Premio Danza&Danza, la nomina a ‘Danzatrice dell’anno’ nel 2014 da Giornale della Danza e quella di ‘Promessa della danza’ dalla rivista tedesca Tanz. Ha partecipato a spettacoli prestigiosi come Stelle del XXI secolo (a San Pietroburgo) e, dal 2014, affianca Roberto Bolle in Roberto Bolle & Friends e nei suoi spettacoli televisivi.

Insieme al marito e primo ballerino Timofej Andrijashenko, Nicoletta Manni presenta uno spettacolo che celebra la bellezza e la grande tradizione della danza, affiancata dai talenti del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala. Lo spettacolo propone un programma di ispirazione classica arricchito da nuove proposte. La gioia di danzare riprende il titolo e lo spirito dell’omonimo libro di Nicoletta Manni (2023), esprimendo una vita dedicata alla danza: una dichiarazione d’amore per il ballo e un viaggio verso la libertà e la scoperta di sé.

La serata include brani tratti da classici intramontabili affiancati da coinvolgenti coreografie contemporanee.

