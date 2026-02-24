Il Campus di Cremona del Politecnico di Milano si presenta: primo Open Day nella nuova sede

Il Campus Città di Cremona del Politecnico di Milano ha aperto le porte alle potenziali nuove matricole nell’Open Day che per l’intera giornata ha proposto un ventaglio di eventi fra presentazione dei Corsi, attività extracurricolari di ambito culturale, sportivo e sociale, visite guidate.

Dopo il benvenuto del Prorettore Luciano Baresi, i docenti si sono alternati ad illustrare l’offerta formativa, che ai percorsi storici aggiunge dal prossimo anno accademico un nuovo Corso di Laurea Triennale in partenza a settembre: Process Engineering.

Poi gli studenti già frequentanti l’Ateneo hanno condiviso la propria esperienza, ad esempio Luca Zanella proveniente da Feltre iscritto al secondo anno di Agricultural Engineering ha messo in luce il legame fra gli studi intrapresi e il futuro lavoro.

Mentre Vittoria Casati, al terzo anno di Ingegneria Informatica, ha portato la testimonianza da fuori sede, che in arrivo dalla bergamasca si è trovata bene nella città del Torrazzo e in particolare nella nuova sede del Politecnico.

Durante l’Open Day sono stati mostrati inoltre i laboratori scientifici, che anche la cittadinanza potrà visitare venerdì 20 marzo al mattino in occasione di Università Svelate – Giornata Nazionale delle Università promossa dalla CRUI.

