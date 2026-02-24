Ultime News

24 Feb 2026 "Destini di donne", al Ponchielli quattro appuntamenti tra prosa e danza
24 Feb 2026 Rinnovo contratto metalmeccanici: l'ipotesi di accordo piace al 92% dei lavoratori
24 Feb 2026 Domenica al Museo Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo Manin
24 Feb 2026 Cambio di casacca per Barbara Mazzali in Regione: da FDI a Forza Italia
24 Feb 2026 StradivariFestival, dal 25 febbraio parte la vendita dei biglietti
Video Pillole

“Musica in Sicurezza”, Anas premiata a Sanremo

SANREMO (ITALPRESS) – Un impegno costante per la sicurezza stradale. Nel corso del Premio Numeri Uno – Città di Sanremo 2026, l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ritirato il riconoscimento Speciale conferito all’azienda dalla Giuria del Gran Galà della Stampa con la motivazione “Musica in Sicurezza”. Un lavoro, quello di Anas, che coniuga manutenzione, prevenzione e sensibilizzazione, mirato a promuovere una mobilità più sicura e consapevole.
Nella Settimana del Festival, Anas sarà impegnata in Liguria in numerosi eventi per divulgare la cultura della sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada, oltre a illustrare il suo impegno nella realizzazione di opere significative per il Giubileo 2025 e le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.
