Nuovo Ospedale, risposte non esaurienti dal Comune: nuova richiesta di Tacchini

“Viste le non esaustive risposte alle nostre precedenti interrogazioni scritte, come coalizione Movimento 5 Stelle e Cremona Cambia Musica abbiamo deciso di depositare una terza interrogazione, questa volta a risposta orale, in modo che al prossimo consiglio comunale chiunque vorrà audire ne sarà testimone”.

La consigliera Paola Tacchini ritorna sulle questioni che ancora non convincono chi ritiene che a Cremona non serva un nuovo edificio al posto di quello realizzato 50 anni fa, ma serva invece potenziare i servizi sanitari.

“Di fatto – così entra nel vivo la consigliera – chiediamo informazioni sulla conferenza di servizi e sulla valutazione di impatto ambientale, visto che sul portale S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia risulta depositata, da parte dell’ASST di Cremona, una richiesta di verifica di assoggettamento a VIA del progetto di parcheggi previsti nel PFTE (Piano di fattibilità tecnico economica) emesso il 23 settembre 2025, sia in struttura sia in superficie, relativi al nuovo ospedale di Cremona.

Per quanto concerne la conferenza di servizi: quando è stata indetta; che tipo di conferenza; in quale modalità è stata indetta; quanti e quali altri Enti sono stati coinvolti; come e su quali aspetti del PFTE si è espressa l’Amministrazione Comunale; se la conferenza sia conclusa, quali sono le determinazioni assunte e, nello specifico, il parere espresso dal Comune; se al contrario non è conclusa, entro quando sia previsto che lo possa essere”.

Per quanto concerne la verifica di assoggettamento a VIA viene chiesto “se, considerata la superficie dell’area interessata, superiore ai 10 ettari, si sia valutato da parte degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi di sottoporre a verifica di assoggettamento a VIA, l’intero progetto riguardante la costruzione del nuovo ospedale ed opere connesse, viabilità compresa.

A proposito della verifica di assoggettabilità relativa ai parcheggi del nuovo ospedale, si chiede come mai alla data del 23 febbraio, ad oltre un mese dal deposito, la procedura risulti nello stato di “non ancora avviata”.

“Chiediamo inoltre di sapere – conclude Tacchini – se l’Amministrazione Comunale ritiene di dover tenere informato il Consiglio comunale, quale organo di rappresentanza dei cittadini, sulle varie fasi di realizzazione del nuovo ospedale, opera di notevole interesse sociale e sanitario non solo per i residenti nella provincia di Cremona, interamente finanziata con risorse pubbliche”.

© Riproduzione riservata